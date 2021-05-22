أجرت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، عرضاً عسكرياً في غزة، بعد يومين من توقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

جاء العرض لتأبين قائد لواء غزة في كتائب القسام، باسم عيسى، الذي اغتيل في 12 مايو/أيار الجاري، خلال العدوان.

وجاب مئات من مقاتلي القسام الملثمين شوارع مدينة غزة.

وحمل عناصر القسام أنواعاً مختلفة من الأسلحة، منها صواريخ "الكورنيت"، و الرشاشات الثقيلة، وأسلحة القنص، والقذائف المضادة للدروع.

وفي كلمة له على هامش العرض قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: "نقف اليوم هنا على أرض غزة أرض المقاومة، وبعد انتصار المقاومة على الاحتلال".

وأضاف: "ستبقى كتائب القسام تعيد تطوير أدواتها وتعد جيشها لمواجهة الاحتلال".

ولفت رضوان إلى أن "المعركة مع إسرائيل أكدت أن القدس ستبقى عربية إسلامية، وهي العاصمة الأبدية لفلسطين".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، بخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وأسفر عدوان إسرائيلي وحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، شمل قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً على قطاع غزة، عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

وفجر الجمعة، نُفّذ وقف إطلاق نار بين إسرائيل، والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنّته إسرائيل على القطاع استمر 11 يوماً.