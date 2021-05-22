سياسة
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3 أضعاف عدد سكانها.. تركيا تؤمّن عقود شراء 270 مليون جرعة من لقاحات كورونا
أكد وزير الصحة التركي إبرام بلاده عقوداً لشراء 270 مليون جرعة لقاحات متنوعة تعادل 3 أضعاف عدد سكان تركيا، قائلاً إن العمل مستمرّ بدأب للوصول إلى اللقاح التركي المحلي.
3 أضعاف عدد سكانها.. تركيا تؤمّن عقود شراء 270 مليون جرعة من لقاحات كورونا
تعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، ثلاثة لقاحات للاستخدام الطارئ، هي "سبوتنيك ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني و"بيونتك" الألماني / AA
22 مايو 2021

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، إن بلاده أبرمت عقوداً لشراء 270 مليون جرعة لقاحات متنوعة تعادل 3 أضعاف عدد سكان تركيا.

وقال قوجه في تغريدة عبر توتير: "لدينا عقود شراء 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، و120 مليون جرعة من لقاح بيونتك/فايزر، و50 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك ڤي"، وأضاف: "هذه الأرقام تعادل 3 أضعاف عدد سكاننا".

وفي ما يتعلق بتطوير اللقاح المحلي، أكّد الوزير التركي استمرار العمل بدأب للوصول إليه.

ودعا الوزير المواطنين إلى الحرص على تلقي اللقاح عندما يأتي دورهم للتخلص من التأثير المدمّر للوباء خلال الصيف الحالي.

وفي وقت سابق السبت أعلنت وزارة الصحة التركية أن إجمالي الجرعات المقدمة ضمن برنامج التطعيم الشامل، بلغ 27 مليوناً و761 ألفاً و989.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، ثلاثة لقاحات للاستخدام الطارئ، هي "سبوتنيك ڤي" الروسي و"سينوفاك" الصيني و"بيونتك" الألماني.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة للتطعيم بلقاحات كورونا، تبدأ بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي ستُطعَّم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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