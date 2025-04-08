تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمخططه لتهجير الفلسطينيين من غزة، وادعى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع ستنتهي "في المستقبل القريب"، وأن بلاده بدأت "محادثات مباشرة" مع إيران بشأن برنامجها النووي، كما أكد ترامب أهمية الدور التركي في سوريا، واصفًا الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "رجل قوي وذكي للغاية"، موضحًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع الرئيس التركي.

في قطاع غزة، استشهد ستون فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر أمس الاثنين، بينهم صحفيان وطبيب، وفق ما أفادت به مصادر طبية، فيما أكدت ست وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، أن ما يحصل في قطاع غزة هي "أعمال حربية تتجاهل بالكامل الحياة الإنسانية".

وفي سياق متصل، طلب القاضي الفيدرالي الأمريكي في ولاية فيرمونت، ويليام سيسيونز، من طرفي قضية طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، التي جرى توقيفها بدعوى "دعمها فلسطين"، تقديم أدلة إضافية لمواصلة نظر القضية.

على صعيد آخر، فصلت شركة مايكروسوفت موظفتين، إحداهما المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد، بعد احتجاجهما العلني خلال فعاليات احتفال الشركة بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، إذ عبرتا عن اعتراضهما على تورط الشركة في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقنيات الذكاء الصناعي.

ختامًا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة خمسين بالمئة على الصين في حال لم تتراجع عن قرارها بفرض رسوم بنسبة أربعة وثلاثين بالمئة على الواردات الأمريكية، مضيفًا: "أي دولة ترد بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية الأمريكية ستواجه على الفور رسومًا أعلى".