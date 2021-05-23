أهم الأحداث:

وفد مصري يلتقي عباس لبحث التهدئة بغزة ومجلس الأمن يدعو للتقيد التامّ بها، وأردوغان يقول: لن نسمح إطلاقاً بسلب حقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط.

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وفد مصري يلتقي عباس لبحث التهدئة بغزة.. ومجلس الأمن يدعو للتقيد التامّ بها

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت مع الوفد الأمني المصري آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، في وقت دعا مجلس الأمن للتقيد التام بالاتفاق. [TRT عربي]

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس التقى الوفد الأمني المصري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، "وأطلعه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية". [TRT عربي]

بدوره دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت الفلسطينيين وإسرائيل إلى "التقيد التامّ بوقف إطلاق النار"، مشدداً على الحاجة الفورية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لغزة. [TRT عربي]

أردوغان: لن نسمح إطلاقاً بسلب حقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العقلية التي لا ترى القبارصة الأتراك على قدم المساواة (مع القبارصة الروم) في الجزيرة، بل وتتجاهلهم". [TRT عربي]

وقال أردوغان إن تلك العقلية حوّلت القضية القبرصية إلى معضلة، وذلك في أثناء مشاركته السبت من بُعد في مراسم استكمال شقّ نفق لضخّ مياه الري إلى جمهورية شمال قبرص التركية. [TRT عربي]

وألقى الرئيس التركي كلمة خلال المراسم التي أقيمت في الشطر التركي من جزيرة قبرص، وقال: "نهدف إلى تعزيز قوة شمال قبرص التركية وتأمين مستقبل أكثر رفاهية لشعبها". [TRT عربي]