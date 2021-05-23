سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 23 مايو/أيار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 مايو/أيار 2021
دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت الفلسطينيين وإسرائيل إلى "التقيد التامّ بوقف إطلاق النار" / AFP
23 مايو 2021

أهم الأحداث:

وفد مصري يلتقي عباس لبحث التهدئة بغزة ومجلس الأمن يدعو للتقيد التامّ بها، وأردوغان يقول: لن نسمح إطلاقاً بسلب حقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط.

الجديد على TRT عربي:

تَعرَّفْ جديد صواريخ المقاومة في التصعيد الأخير

حرب الـ11 يوماً على غزة.. هل نشهد معادلات جديدة في القضية الفلسطينية؟

شاهد!

من الجو.. حجم الدمار في غزة

وفد مصري يلتقي عباس لبحث التهدئة بغزة.. ومجلس الأمن يدعو للتقيد التامّ بها

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت مع الوفد الأمني المصري آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، في وقت دعا مجلس الأمن للتقيد التام بالاتفاق. [TRT عربي]

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس التقى الوفد الأمني المصري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، "وأطلعه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية". [TRT عربي]

بدوره دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت الفلسطينيين وإسرائيل إلى "التقيد التامّ بوقف إطلاق النار"، مشدداً على الحاجة الفورية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لغزة. [TRT عربي]

أردوغان: لن نسمح إطلاقاً بسلب حقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العقلية التي لا ترى القبارصة الأتراك على قدم المساواة (مع القبارصة الروم) في الجزيرة، بل وتتجاهلهم". [TRT عربي]

وقال أردوغان إن تلك العقلية حوّلت القضية القبرصية إلى معضلة، وذلك في أثناء مشاركته السبت من بُعد في مراسم استكمال شقّ نفق لضخّ مياه الري إلى جمهورية شمال قبرص التركية. [TRT عربي]

وألقى الرئيس التركي كلمة خلال المراسم التي أقيمت في الشطر التركي من جزيرة قبرص، وقال: "نهدف إلى تعزيز قوة شمال قبرص التركية وتأمين مستقبل أكثر رفاهية لشعبها". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us