شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على التزام تركيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. وأكد أردوغان على أهمية منع تلك الجماعات من استغلال الظروف الراهنة بعد انهيار نظام الأسد. في سياق متصل، أعادت واشنطن تجديد دعمها العسكري لأوكرانيا، حيث أعلنت عن تقديم شحنة ثالثة من الأسلحة خلال الشهر الحالي. وقد انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية في استهداف العمق الروسي، مما يبرز القلق بين الحلفاء بشأن الاستخدامات العسكرية لهذه المساعدات.

وفي خطوة أخرى، اختارت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس المنتخب دونالد ترمب كـ "شخصية العام"، مشيرة إلى تأثيره الكبير على السياسة الداخلية الأمريكية ودور الولايات المتحدة في الساحة العالمية. تعد هذه التعيينات مؤشراً على التحولات السياسية المتوقعة في الفترة المقبلة، حيث سيؤثر ترمب بشكل كبير على التوجهات الاستراتيجية للسياسة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بأمن المنطقة والعلاقات الدولية. من الواضح أن موقف تركيا والولايات المتحدة تجاه الأحداث في سوريا وأوكرانيا سيظل محورياً في الشؤون الدولية، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية.