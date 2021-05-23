سياسة
3 دقيقة قراءة
طيار إسرائيلي يعترف: دمرنا أبراج غزة للتنفيس عن إحباطنا من نجاح المقاومة
قال طيار حربي إسرائيلي شارك في العدوان على غزة إن تدمير الأبراج السكنية خلال الهجوم على قطاع غزة كان “طريقاً للتنفيس عن إحباط الجيش بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع”.
طيار إسرائيلي يعترف: دمرنا أبراج غزة للتنفيس عن إحباطنا من نجاح المقاومة
استهدفت إسرائيل خلال عدوانها الأخير على غزة تسعة أبراج سكنية / Reuters
23 مايو 2021

كشف طيار حربي إسرائيلي شارك في العدوان على غزة أن تدمير الأبراج السكنية خلال الهجوم على قطاع غزة كان “طريقاً للتنفيس عن إحباط الجيش بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع”.

وقال الطيار الإسرائيلي"د" في حوار أجرته "القناة 12" العبرية مع عدد من الطيارين شاركوا في نسف 9 أبراج سكنية في غزة “ألقينا عليهم أطنانا من الذخيرة والنيران بشكل لا يشك فيه أحد”.

وأسقط الطيران الحربي الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة 9 أبراج بزعم أنها تستخدم “بنى تحتية عسكرية” من بينها برج الجلاء الذي يضم مقري شبكة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس في غزة.

وتحدث الضابط عن مشاعر يشاركه فيها زملاؤه قائلاً: “كنت أخرج لشن غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا ومن نجاح الفصائل في غزة في الاستمرار بركلنا”.

وتابع: “لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، لم ننجح في المساس بقيادة التنظيمات الإرهابية لذلك نسقط الأبراج”.

ووجّه طيارون إسرائيليون انتقادات للتركيز على تدمير المباني الشاهقة في قطاع غزة، “وفي فهمهم ليس من المؤكد أنْ كان له التأثير الكامل الذي تطمح إليه إسرائيل”، حسب القناة الإسرائيلية.

وقال الطيار "ن" للقناة: "لقد تدربنا كثيراً على قصف الأبراج، سلاح الطيران أعد نماذج للتدريب مسبقاً وكنّا نعد العدة لمثل هذا اليوم“.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل منذ 13 أبريل/نيسان الماضي عن 274 شهيداً، بينهم 70 طفلاً و40 سيدة و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

وأطلقت الفصائل الفلسطينية حسب بيان سابق للجيش الإسرائيلي نحو 4 آلاف صاروخ تجاه المستوطنات الواقعة جنوبي إسرائيل ومدن وسط البلاد بما في ذلك تل أبيب، مما أدى إلى مقتل 12 إسرائيلياً وإصابة المئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us