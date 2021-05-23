أفاد إعلام سعودي السبت بأن التحقيقات الأولية في واقعة مهاجم الحرم المكي قبل يوم تشير إلى أن الجاني يدّعي أنه "المهدي المنتظر".

وأوضحت صحيفة الوطن السعودية أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني الذي حاول صعود منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة مواطن أربعيني وكان يدعي أنه المهدي المنتظر".

وأشارت إلى أنه "التثبُّت من الأوضاع الصحية للجاني جارٍ"، من دون تفاصيل أكثر عن التحقيقات.

ولم يصدر بيان بشأن التحقيقات من السلطات السعودية غير أن وكالة الأنباء الرسمية (واس) قالت الجمعة إن "الجهات الأمنية وقفت شخصاً حاول صعود منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة".

وأكدت "واس" آنذاك أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية مع هذا الشخص"، من دون تفاصيل.

وحسب مقطع فيديو قصير متداول يظهر شخص يرتدي ملابس الإحرام وبيده عصا، يجري نحو منبر يعتليه خطيب المسجد الحرام أثناء خطبة الجمعة، قبل أن يتمكن عنصر أمن من توقيفه بسرعة قبل الصعود.

ويؤمن المسلمون بأن المهدي المنتظر يظهر آخر الزمان ليكون حاكماً يعم معه العدل بوجه الأرض.

وخلال السنوات الأخيرة كثيراً ما ظهر أكثر من شخص في أنحاء عدة لا سيما عربية، يزعم أنه هو المنتظر، وسط سخرية عامة تواجه تلك الادّعاءات.