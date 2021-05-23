سياسة
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يدَّعي أنه "المهدي المنتظر".. لماذا هاجم رجل منبر الحرم المكي؟
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني الذي حاول صعود منبر الحرم المكي يدّعي أنه "المهدي المنتظر"، ما القصة؟
يدَّعي أنه "المهدي المنتظر".. لماذا هاجم رجل منبر الحرم المكي؟
ظهر شخص يرتدي ملابس الإحرام وبيده عصا يجري نحو منبر يعتليه خطيب المسجد الحرام أثناء خطبة الجمعة في فيديو سعودي متداول  / AFP
23 مايو 2021

أفاد إعلام سعودي السبت بأن التحقيقات الأولية في واقعة مهاجم الحرم المكي قبل يوم تشير إلى أن الجاني يدّعي أنه "المهدي المنتظر".

وأوضحت صحيفة الوطن السعودية أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني الذي حاول صعود منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة مواطن أربعيني وكان يدعي أنه المهدي المنتظر".

وأشارت إلى أنه "التثبُّت من الأوضاع الصحية للجاني جارٍ"، من دون تفاصيل أكثر عن التحقيقات.

ولم يصدر بيان بشأن التحقيقات من السلطات السعودية غير أن وكالة الأنباء الرسمية (واس) قالت الجمعة إن "الجهات الأمنية وقفت شخصاً حاول صعود منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة".

وأكدت "واس" آنذاك أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية مع هذا الشخص"، من دون تفاصيل.

وحسب مقطع فيديو قصير متداول يظهر شخص يرتدي ملابس الإحرام وبيده عصا، يجري نحو منبر يعتليه خطيب المسجد الحرام أثناء خطبة الجمعة، قبل أن يتمكن عنصر أمن من توقيفه بسرعة قبل الصعود.

ويؤمن المسلمون بأن المهدي المنتظر يظهر آخر الزمان ليكون حاكماً يعم معه العدل بوجه الأرض.

وخلال السنوات الأخيرة كثيراً ما ظهر أكثر من شخص في أنحاء عدة لا سيما عربية، يزعم أنه هو المنتظر، وسط سخرية عامة تواجه تلك الادّعاءات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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