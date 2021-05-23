سياسة
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وزير الدفاع التركي للمسؤولين اليونانيين: لا جدوى من الخطابات الاستفزازية
خاطب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار المسؤولين اليونانيين إنه "لا جدوى من الخطابات الاستفزازية" التي يتبنونها.
وزير الدفاع التركي للمسؤولين اليونانيين: لا جدوى من الخطابات الاستفزازية
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار  / AA
23 مايو 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مخاطباً المسؤولين اليونانيين إنه "لا جدوى من الخطابات الاستفزازية" التي يتبنونها.

وأوضح أقار في تصريحات الأحد أن "اليونانيين يبذلون قصارى جهدهم لتخريب مسار الجهود الإيجابية المبذولة بأفعالهم وتصريحاتهم".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب صرح أقار بأنه جرى تحييد 124 إرهابياً من تنظيم PKK في عمليتَي مخلب "الصاعقة" ومخلب "البرق" الجاريتين شمالي العراق.

وأضاف: "جرى تحييد 1107 إرهابيين منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2021 حتى اليوم" بشكل عام في إطار مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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