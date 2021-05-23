سياسة
2 دقيقة قراءة
متظاهرون عراقيون يقطعون طريقاً يؤدي إلى حقل نفطي
احتجّ عشرات في محافظة ميسان جنوبي العراق، منددين بانقطاع الكهرباء وتردّي الخدمات العامة، كما قطع المحتجون طريقاً يؤدي إلى حقل "الحلفاية" النفطي، ونصبوا خياماً للاعتصام على الطريق.
متظاهرون عراقيون يقطعون طريقاً يؤدي إلى حقل نفطي
احتجاجات واسعة في العراق رفضاً لتعيين محمد علاوي رئيساً للحكومة / AFP
23 مايو 2021

قطع عشرات المحتجين الأحد، طريقاً يؤدي إلى حقل نفطي كبير في محافظة ميسان جنوبي العراق، احتجاجاً على تردّي الخدمات.

وأفاد شهود عيان بأن المحتجين نصبوا خياماً للاعتصام على الطريق المؤدي إلى حقل "الحلفاية" النفطي في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان.

وقال الشهود إن المتظاهرين ندّدوا بتردي الخدمات العامة، بخاصة تكرار انقطاع الكهرباء مع قدوم الصيف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

كما رفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "كفى ظلماً".

وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، في حين يتجاوز الاحتياج الفعلي 30 ألف ميغاوات، وفقاً لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

ويحتجّ السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، بخاصة في فصل الصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

وقال باسم الحسيني، أحد المعتصمين، لوكالة الأناضول، إن الاعتصام يأتي "بهدف تحسين الخدمات العامة ولا سيما الكهرباء".

وأضاف أن خدمة الكهرباء تزداد سوءاً مع قدوم فصل الصيف، متسائلاً: "كيف يمكن للناس تحمُّل هذا الجوّ الحارّ بلا كهرباء؟".

وأشار الحسيني إلى أن "المتظاهرين سيواصلون اعتصامهم وقطع الطريق حتى الاستجابة لمطالبهم".

ويُعتبر حقل الحلفاية الذي تديره شركة "بتروتشاينا" الصينية من أكبر حقول النفط في محافظة ميسان، وينتج نحو 370 ألف برميل يومياً.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جرَّاء الحصار والحروب المتتالية والفساد المستشري في البلاد.

وأواخر العام الماضي توصلت لجنة تحقيق شكّلها البرلمان العراقي، إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، بلا تحسُّن يُذكر في الخدمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us