سياسة
3 دقيقة قراءة
تفاؤل بريطاني بعد إثبات فاعلية لقاحَي أسترازينيكا وفايزر ضد المتحوّر الهندي
أعرب مسؤولو الصحة البريطانيون عن تفاؤلهم من إمكانية رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المتبقية في إنجلترا الشهر المقبل بعد أن خلصت دراسة رسمية إلى أن لقاحَي فايزر وأسترازينيكا يوفّران حماية فعالة ضد السلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند.
تفاؤل بريطاني بعد إثبات فاعلية لقاحَي أسترازينيكا وفايزر ضد المتحوّر الهندي
بريطانيا: لقاحا أسترازينيكا وفايزر فعّالان ضد المتحور الهندي / AFP
23 مايو 2021

أعرب مسؤولو الصحة البريطانيون عن تفاؤلهم اليوم الأحد، من إمكانية رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المتبقية في إنجلترا في يونيو/حزيران المقبل، بعد أن خلصت دراسة رسمية إلى أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا يوفران حماية فعالة ضد السلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وقالت جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إنّ المسؤولين في إنجلترا في طريقهم إلى المرحلة الأخيرة من فتح البلاد كليّاً اعتباراً من الحادي والعشرين من يونيو/حزيران المقبل إذا ظلّ الشعب حذراً.

وأضافت في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "يبدو الأمر جيداً إذا استمر السكان في الامتثال لجميع تدابير الأمان".

مع ذلك حذّرت مِن أنّ السلالة الهندية بدأت تصبح السلالة المهيمنة في أجزاء من شمال غرب إنجلترا، ويجب أن يظلّ السكان هناك يقظين.

كما قال وزير الصحة مات هانكوك إنه "واثق بشكل متزايد" أن البلاد قد تواصل خططها لإزالة القيود.

وخلصت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إلى أن لقاح فايزر فعال بنسبة 88 بالمئة ضد السلالة بعد جرعتين، فيما كان لقاح أسترازينيكا فعالاً بنسبة 60 في المئة بعد الجرعتين.

كما خلصت الدراسة التي أُجريَت في الفترة ما بين الخامس من أبريل/نيسان والسادس عشر من مايو/أيار، إلى أن اللقاح كان فعالًا تقريباً حيال الأمراض المصحوبة بأ عراض من السلالة الهندية.

وكان كلا اللقاحين فعالاً بنسبة 33 في المئة فقط ضد الأمراض المصاحبة للسلالة الهندية بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى، مقارنة بنحو 50 في المئة ضد سلالة "كنت".

وأعربت السلطات البريطانية عن قلقها في الأسابيع الماضية مِن أنّ زيادة حالات السلالة الهندية قد تعرُّض خطة المملكة المتحدة الناجحة حتى الآن لإعادة فتح اقتصادها "للخطر".

وتُظهِر الأرقام تسجيل أكثر من 2880 إصابة بالسلالة الهندية في إنجلترا، وقالت الحكومة إن هذه السلالة تبدو أكثر قابلية للانتقال، لكن لا تزال بشأنها حالة من عدم اليقين.

وتَلقَّى أكثر من 37.7 مليون شخص، أو 72 في المئة من السكان البالغين، جرعة اللقاح الأولى في المملكة المتحدة، فيما حصل 42 في المئة على الجرعة الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us