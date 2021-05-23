للمرة الرابعة على التوالي حافظ الفريق التركي على موقعه في صدارة الترتيب العامّ للبطولة الأوروبية الخامسة والخمسين للكاراتيه للكبار، التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية.

وحسب بيان اتحاد رياضة الكاراتيه التركية الأحد، حصد الفريق التركي 6 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية في البطولة الأوروبية.

وشارك في البطولة 513 رياضياً من 47 دولة أوروبية.

وحقق الفريق التركي رقماً قياسياً في تاريخه، بإحرازه 6 ميداليات ذهبية، بعد أن أحرز 4 ميداليات في كل من بطولتَي 2013 بالمجر و2017 في تركيا.

وتسلمت تركيا في حفل ختام المسابقة راية البطولة التي سوف تستضيفها العام القادم.