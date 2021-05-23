سياسة
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وفاة مستوطنة متأثرة بإصابتها جراء إطلاق المقاومة صواريخ رداً على العدوان
توُفّيت مستوطنة الأحد، متأثرة بإصابتها الأسبوع الماضي جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال العدوان الأخير على غزة إلى 13، بالإضافة إلى مئات الإصابات.
وفاة مستوطنة متأثرة بإصابتها جراء إطلاق المقاومة صواريخ رداً على العدوان
وفاة مستوطنة إسرائيلية متأثرة بإصابتها جراء إطلاق صواريخ من غزة / AFP
23 مايو 2021

توُفّيت مستوطنة الأحد، متأثرة بإصابتها الأسبوع الماضي جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة، رداً على عدوان عسكري إسرائيلي أسقط 279 شهيداً فلسطينياً، بينهم 126 من الأطفال والنساء والمسنّين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس العبرية، أن المستوطنة سقطت في أثناء هروبها إلى مركز الشرطة في مدينة حولون (وسط)، لتصاب في رأسها، يوم 15 مايو/أيار الجاري.

بذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال العدوان الأخير على غزة إلى 13، بالإضافة إلى مئات الإصابات.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنّته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوماً.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسنّاً، فيما أدّى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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