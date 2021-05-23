سياسة
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خلال أسبوع.. وصول قافلة مساعدات مصرية ثانية إلى غزة دعماً لمتضرري العدوان
وصلت قافلة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة الأحد، عبر معبر رفح البري، هي الثانية في أسبوع. وتأتي المساعدات ضمن قافلة مكونة من قرابة 130 شاحنة مقدَّمة من مصر، دعماً لأهالي القطاع المتضررين من العدوان الإسرائيلي.
خلال أسبوع.. وصول قافلة مساعدات مصرية ثانية إلى غزة دعماً لمتضرري العدوان
وصول قافلة مساعدات مصرية ثانية إلى قطاع غزة دعماً للأهالي المتضررين / AFP
23 مايو 2021

وصلت قافلة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة الأحد، عبر معبر رفح البري، هي الثانية في أسبوع، دعماً لأهالي القطاع المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

وأفاد مصدر من هيئة المعابر الفلسطينية بأن "قرابة 75 شاحنة وصلت من القاهرة إلى قطاع غزة حتى عصر الأحد، عبر معبر رفح البري، تتضمن موادّ غذائية ومستلزمات طبية بتبرُّع من صندوق تحيا مصر".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخوَّل إليه الحديث إلى الإعلام، أن "المساعدات تأتي ضمن قافلة مكونة من قرابة 130 شاحنة مقدمة من مصر لأهالي القطاع المتضررين".

وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد 11 يوماً من عدوان إسرائيلي على القطاع.

وقافلة اليوم هي الثانية التي تصل إلى القطاع من مصر، إذ وصلت الأربعاء قافلة أولى مكونة من 12 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، شملت مواد غذائية ومستلزمات طبية، حسب مصدر حكومي في غزة.

والثلاثاء أعلن الرئيس المصر ي عبد الفتاح السيسي، تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، في خطوة ثمّنها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفي نفس اليوم أعلن صندوق "تحيا مصر" عبر موقعه الإلكتروني، تخصيص حساب مصرفي بالبنوك المصرية، لتلقّي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للفلسطينيين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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