أكد رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي الأحد، أن أبخازيا جزء لا يتجزأ من بلاده.

وفي رسالة له بمناسبة إحياء "يوم أبخازيا" في جورجيا، قال غاريباشفيلي: "الجورجيون والأبخازيون، لا بديل لهم من المستقبل المشترك".

وفي أغسطس/آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وأعلنت موسكو على أثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.

وأتمّت القوات الروسية انسحابها من الأراضي الجورجية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، إلا أنها أبقت وجودها العسكري في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

ويَعتبر إقليم أبخازيا الذي يتمتع بحكم ذاتي، نفسه دولة مستقلة عن جورجيا واقعياً. ويقطنه غالبية من المسيحيين الأرثوذكس، ونحو 10% من المسلمين.