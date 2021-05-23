سياسة
2 دقيقة قراءة
ملك الأردن يدعو إلى حل سياسي يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة
دعا الملك الأردني عبد الله الثاني الأحد، إلى تكثيف الجهود عربياً ودولياً لتحويل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى هدنة دائمة تدفع باتجاه حلّ سياسي للفلسطينيين.
ملك الأردن يدعو إلى حل سياسي يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يدعو إلى تكثيف الجهود عربياً ودولياً لتحويل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى هدنة دائمة / Reuters
23 مايو 2021

دعا الملك الأردني عبد الله الثاني الأحد، إلى تكثيف الجهود عربياً ودولياً لتحويل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى هدنة دائمة تدفع باتجاه حلّ سياسي يحقّق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية بعمان، رئيسَ مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وعدداً من رؤساء اللجان في المجلس.

وقال بيان للديوان الملكي، إن الملك عبد الله الثاني "أكّد أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً، لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقّق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

وشدّد ملك الأردن على أنه "لا بديل من حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل"، مشيراً إلى تحذيراته المتكررة "من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام".

وأوضح أن "الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

ولفت إلى "ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة لتخفيف معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي".

وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد 11 يوماً من عدوان إسرائيلي على القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مسنّاً، فيما أدى إلى وقوع أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقّعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/آذار 2013، وقّع العاهل الأردني عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us