سياسة
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متلحفاً بعلم الجزائر.. محرز يرفع علم فلسطين بعد فوز فريقه بالدوري الإنجليزي
احتفل النجم الجزائري رياض محرز الأحد، بفوز فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتحلف بعلم بلاده الجزائر ورفع علم فلسطين. وكان محرز نشر عبر توتير صورة لعلم فلسطين مع يد تشير أصابعها بعلامة النصر، دعماً لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
متلحفاً بعلم الجزائر.. محرز يرفع علم فلسطين بعد فوز فريقه بالدوري الإنجليزي
رياض محرز يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي رافعاً علم فلسطين / AP
23 مايو 2021

احتفل النجم الجزائري رياض محرز الأحد، بفوز فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بارتداء علم بلاده الجزائر ورفع علم فلسطين.

جاء ذلك عقب فوز السيتيزنز على إيفرتون بخماسية نظيفة في مباراتهما بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مراسم فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، التحف محرز بعلم بلده الجزائر وحمل علم فلسطين ملوّحاً به وسط ملعب الاتحاد وأمام الجماهير.

وليست هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها اللاعب رياض محرز عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وعبر توتير، نشر محرز صورة لعلم فلسطين مع يد تشير أصابعها بعلامة النصر، وكفين ترتفعان بالدعاء من أجل الشعب الفلسطيني.

ووضع محرز تغريدته ضمن وسمين لدعم لفلسطين وإنقاذ حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، هما: Palestine و#SaveS heikhJarrah#

وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى نجوم كرة آخرون استياءهم إزاء الاعتداءات "الوحشية" الإسرائيلية على الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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