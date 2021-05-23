سياسة
3 دقيقة قراءة
اليمن.. مسلحون تدعمهم الإمارات يختطفون ضابطاً بقوات الحماية الرئاسية
أدانت السلطات اليمنية الأحد، اختطاف ضابط بقوات الحماية الرئاسية على يد مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) بالعاصمة المؤقتة عدن. واعتبرت عملية الاختطاف "تصرفات استفزازية وغير قانونية"، وتوعدت بالردّ عليها في الوقت المناسب.
اليمن.. مسلحون تدعمهم الإمارات يختطفون ضابطاً بقوات الحماية الرئاسية
أدانت السلطات اليمنية اقتحام مليشيات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، منازل ضباط وأفراد اللواء في محافظة عدن، بلا أي توجيهات رسمية قضائية / AA
23 مايو 2021

أعلنت السلطات اليمنية الأحد، اختطاف ضابط بقوات الحماية الرئاسية على يد مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن العميد أمجد خالد، قائد لواء النقل بقوات الحماية الرئاسية.

وقال البيان: "نُدين اختطاف النقيب مازن الوصابي، أحد ضباط لواء النقل، مساء السبت، من أمام منزله بمديرية دار سعد في عدن (جنوب)، من قبل مليشيات مسلحة تتبع المدعو صالح السيد، مدير أمن لحج الأسبق (قيادي أمني في المجلس الانتقالي الجنوبي)".

واعتبر البيان عملية الاختطاف "تصرفات استفزازية وغير قانونية يقوم بها السيد بحق ضباط وأفراد اللواء في محافظة عدن".

وأضاف: "اقتحام منازل ضباط وأفراد اللواء في محافظة عدن من قبل مليشيات مسلحة، وبلا أي توجيهات رسمية قضائية، تصرفات غير قانونية ولا أخلاقية، ونرفضها جملة وتفصيلاً".

وأوضح البيان أن "اللواء سيردّ على هذه التصرفات غير القانونية في الوقت المناسب"، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا استمرت هذه التصرفات الاستفزازية بحق منتسبي اللواء".

ولم يصدر تعليق من المجلس الانتقالي الجنوبي حول الأمر حتى الساعة 19:35ت.غ.

ومؤخراً، عاد التوتر مجدداً بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، بالتزامن مع اعتقالات لشخصيات من الجانبين.

ويأتي هذا التوتر رغم التوافق والهدوء الذي ساد بعد تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب نهاية العام الماضي، بناءً على اتفاق الرياض.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وُقّع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حلّ الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحتى اليوم، لم يُحرَز تقدُّم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصاً إدماج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما زال المجلس الانتقالي الجنوبي مسيطراً أمنياً وعسكرياً على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us