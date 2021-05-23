أعلنت السلطات اليمنية الأحد، اختطاف ضابط بقوات الحماية الرئاسية على يد مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن العميد أمجد خالد، قائد لواء النقل بقوات الحماية الرئاسية.

وقال البيان: "نُدين اختطاف النقيب مازن الوصابي، أحد ضباط لواء النقل، مساء السبت، من أمام منزله بمديرية دار سعد في عدن (جنوب)، من قبل مليشيات مسلحة تتبع المدعو صالح السيد، مدير أمن لحج الأسبق (قيادي أمني في المجلس الانتقالي الجنوبي)".

واعتبر البيان عملية الاختطاف "تصرفات استفزازية وغير قانونية يقوم بها السيد بحق ضباط وأفراد اللواء في محافظة عدن".

وأضاف: "اقتحام منازل ضباط وأفراد اللواء في محافظة عدن من قبل مليشيات مسلحة، وبلا أي توجيهات رسمية قضائية، تصرفات غير قانونية ولا أخلاقية، ونرفضها جملة وتفصيلاً".

وأوضح البيان أن "اللواء سيردّ على هذه التصرفات غير القانونية في الوقت المناسب"، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا استمرت هذه التصرفات الاستفزازية بحق منتسبي اللواء".

ولم يصدر تعليق من المجلس الانتقالي الجنوبي حول الأمر حتى الساعة 19:35ت.غ.

ومؤخراً، عاد التوتر مجدداً بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، بالتزامن مع اعتقالات لشخصيات من الجانبين.

ويأتي هذا التوتر رغم التوافق والهدوء الذي ساد بعد تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب نهاية العام الماضي، بناءً على اتفاق الرياض.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وُقّع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حلّ الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحتى اليوم، لم يُحرَز تقدُّم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصاً إدماج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما زال المجلس الانتقالي الجنوبي مسيطراً أمنياً وعسكرياً على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.