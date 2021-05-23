سياسة
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بسبب تداعيات كورونا.. تراجع عدد مسافري مطار دبي 58% حتى أبريل/نيسان
انخفضت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 58.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهبطت حركة الطائرات بالمطار خلال فترة الأشهر الأربعة بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 68.4 ألف رحلة.
بسبب تداعيات كورونا.. تراجع عدد مسافري مطار دبي 58% حتى أبريل/نيسان
تراجع عدد مسافري مطار دبي 58 في المئة حتى أبريل/نيسان الماضي / Reuters
23 مايو 2021

أفادت بيانات حكومية الأحد، بانخفاض أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 58.3 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى 2021، وسط تعافٍ بطيء من تداعيات فيروس كورونا، واستمرار المخاوف بشأن استئناف السفر الجوي.

وذكرت هيئة دبي للطيران المدني (حكومية) في بيان، أنّ المطار استقبل 7 ملايين و261 ألف مسافر خلال الأشهر الأربعة المنتهية في أبريل/نيسان الماضي.

وكان مطار دبي استقبل 18 مليوناً و291 ألف مسافر خلال الفترة المماثلة من 2020.

وخلال العام الماضي انخفضت أعداد المسافرين عبر مطار دبي بنسبة 70 في المئة إلى 26.3 مليون، مقابل 86.4 مليون مسافر في 2019، وسط تداعيات الجائحة التي أضرّت بقطاع الطيران العالمي.

وهبطت حركة الطائرات في مطار دبي خلال فترة الأشهر الأربعة بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي إلى 68.4 ألف رحلة.

وعطّل فيروس كورونا خطط مطار دبي التي كانت تستهدف زيادة إجمالي المسافرين إلى 100 مليون خلال 2020.

ويُعَدّ قطاع السفر مِن أكثر من القطاعات تأثراً بجائحة كورونا خلال 2020، ومن المتوقع استمرار تأثيراته على القطاع حتى عام 2024، وفق تقديرات اتحاد النقل الجوي "إياتا".

وفي تقرير حديث، توقع "إياتا" أن تسجل صناعة الطيران العالمية صافي خسارة بقيمة 47.7 مليار دولار في عام 2021، بأفضل من الخسائر المسجلة بالعام الماضي البالغة 126.4 مليار دولار وسط استمرار تداعيات الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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