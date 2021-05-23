أفادت بيانات حكومية الأحد، بانخفاض أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 58.3 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى 2021، وسط تعافٍ بطيء من تداعيات فيروس كورونا، واستمرار المخاوف بشأن استئناف السفر الجوي.

وذكرت هيئة دبي للطيران المدني (حكومية) في بيان، أنّ المطار استقبل 7 ملايين و261 ألف مسافر خلال الأشهر الأربعة المنتهية في أبريل/نيسان الماضي.

وكان مطار دبي استقبل 18 مليوناً و291 ألف مسافر خلال الفترة المماثلة من 2020.

وخلال العام الماضي انخفضت أعداد المسافرين عبر مطار دبي بنسبة 70 في المئة إلى 26.3 مليون، مقابل 86.4 مليون مسافر في 2019، وسط تداعيات الجائحة التي أضرّت بقطاع الطيران العالمي.

وهبطت حركة الطائرات في مطار دبي خلال فترة الأشهر الأربعة بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي إلى 68.4 ألف رحلة.

وعطّل فيروس كورونا خطط مطار دبي التي كانت تستهدف زيادة إجمالي المسافرين إلى 100 مليون خلال 2020.

ويُعَدّ قطاع السفر مِن أكثر من القطاعات تأثراً بجائحة كورونا خلال 2020، ومن المتوقع استمرار تأثيراته على القطاع حتى عام 2024، وفق تقديرات اتحاد النقل الجوي "إياتا".

وفي تقرير حديث، توقع "إياتا" أن تسجل صناعة الطيران العالمية صافي خسارة بقيمة 47.7 مليار دولار في عام 2021، بأفضل من الخسائر المسجلة بالعام الماضي البالغة 126.4 مليار دولار وسط استمرار تداعيات الفيروس.