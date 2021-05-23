سياسة
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السعودية تقصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة
قرّرَت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية الأحد، قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة. وأشارت الوزراة إلى أن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاصّ بمن هو داخل المسجد، ولا حاجة شرعية تدعو إلى تبليغه من في البيوت.
السعودية تقصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة
السعودية تقرّر قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة / AP
23 مايو 2021

قررت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية الأحد، قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ تعميماً لفروع الوزارة كافة، ينصّ على "توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وأن لا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف".

ووفقاً للوزارة، يستند التعميم إلى الأدلة الشرعية، وأشارت إلى أن "تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاصّ بمن هو داخل المسجد، ولا حاجة شرعية إلى تبليغه من في البيوت، إضافة إلى ما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه".

وأضافت الوزراة أن قرار عدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة يتوافق وفتوى "العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والعلامة د.صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهم من أهل العلم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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