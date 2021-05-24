سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 مايو/أيار  2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 مايو/أيار  2021
اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً من الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين ساحاته، ظهر الأحد / AFP
24 مايو 2021

أهم الأحداث:

إدانات لتسهيل الاحتلال اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى، وإيران تقول إنها ستمنع وكالة الرقابة التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مواقع نووية.

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"تحدٍ للجهود الدولية".. إدانات لتسهيل الاحتلال اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

عاود عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى في فترة ما بعد صلاة ظهر الأحد، بعد ساعات من اقتحامهم المسجد صباحاً، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً من الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين ساحاته. [TRT عربي]

وبلغ إجمالي عدد من اقتحموا المسجد خلال فترة ما بعد الظهيرة في حماية شرطية مشددة 126 متطرفاً يهودياً، حسب بيان لدائرة الأوقاف الفلسطينية بالقدس. [TRT عربي]

وأدان الأردن وفلسطين سلوك الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد "تحدياً للجهود الدولية للتهدئة". [TRT عربي]

إيران تعلن أنها ستمنع وصول وكالة الرقابة التابعة للأمم المتحدة إلى مواقع نووية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إنهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تصعيد التوترات وسط جهود دبلوماسية متواصلة في فيينا لإنقاذ اتفاق طهران النووي. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني، قال فيه رئيس البرلمان: "اعتباراً من 22 مايو/أيار وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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