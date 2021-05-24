أهم الأحداث:

إدانات لتسهيل الاحتلال اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى، وإيران تقول إنها ستمنع وكالة الرقابة التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مواقع نووية.

الجديد على TRT عربي:

دوا ليبا وبيلا وجيجي حديد.. أعداء اللوبي اليهودي الجدد لدفاعهم عن فلسطين

عن سؤالي الوحدة والانفصال يمنياً

شاهد!

سكان غزة يطلقون حملة "سنعمرها" لإعادة تعمير القطاع

"تحدٍ للجهود الدولية".. إدانات لتسهيل الاحتلال اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

عاود عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى في فترة ما بعد صلاة ظهر الأحد، بعد ساعات من اقتحامهم المسجد صباحاً، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً من الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين ساحاته. [TRT عربي]

وبلغ إجمالي عدد من اقتحموا المسجد خلال فترة ما بعد الظهيرة في حماية شرطية مشددة 126 متطرفاً يهودياً، حسب بيان لدائرة الأوقاف الفلسطينية بالقدس. [TRT عربي]

وأدان الأردن وفلسطين سلوك الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد "تحدياً للجهود الدولية للتهدئة". [TRT عربي]

إيران تعلن أنها ستمنع وصول وكالة الرقابة التابعة للأمم المتحدة إلى مواقع نووية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إنهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تصعيد التوترات وسط جهود دبلوماسية متواصلة في فيينا لإنقاذ اتفاق طهران النووي. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني، قال فيه رئيس البرلمان: "اعتباراً من 22 مايو/أيار وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق". [TRT عربي]