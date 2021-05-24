سياسة
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"سيواصل إعادة الثقة مع الفلسطينيين".. بلينكن يزور الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وزير خارجيته سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له".
"سيواصل إعادة الثقة مع الفلسطينيين".. بلينكن يزور الشرق الأوسط
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن / AA
24 مايو 2021

أكدت الرئاسة الأمريكية، الاثنين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيواصل جهود "إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه، وتقديم المساندة له".

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان له، إلى أن وزير الخارجية سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن "بلينكن سيلتقي بزعماء إسرائيليين، وسيتواصل مع شركاء مهمين آخرين في المنطقة".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "أنتوني بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من اليوم (24 مايو/أيار) إلى 27 مايو/أيار الجاري".

مؤكدة أنه "سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله، وزعماء آخرين في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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