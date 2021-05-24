قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن معطيات جديدة واردة من حقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود تبشر باكتشافات جديدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به دونماز خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج تلفزيوني بُثّ على إحدى القنوات التركية الخاصة.

وأوضح دونماز أن حقل صقاريا ضخم جداً، وأنه من الأفضل التريث حتى يونيو/حزيران المقبل للتأكد من اكتشافات جديدة هناك، ومن ثم الإعلان عنها.

وأشار إلى أن سفينة بارباروس خير الدين باشا، تواصل أعمال البحث في البحر الأسود.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.

وفي ما يخصّ الأبحاث الجارية في البحر الأبيض المتوسط، قال دونماز إن تركيا تواصل عمليات البحث في هذه المنطقة منذ 3 سنوات.

وأكد الوزير التركي أن عمليات البحث والتنقيب الجارية في المتوسط مطابقة للقانون الدولي، مشدداً على أن تركيا لن تستغني عن حقوقها المشروعة هناك.