استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيره البولندي أندريه دودا، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بإطلاق 21 قذيفة على شرف الضيف الزائر، ومن ثم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب الانتهاء من عزف النشيد الوطني للبلدين، ألقى دودا التحية على منصة الاستقبال باللغة التركية قائلا "مرحباً عسكر"

كما رحب الرئيسان بوفدي البلدين، قبل التقاط الصحفيين صوراً تذكارية للزعيمين.

ومن المنتظر أن يجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين، عقب انتهاء اللقاء الثنائي بين أردوغان ودودا.

كما يُنتظر أن يعقد أردوغان وضيفه البولندي مؤتمراً صحفياً مشتركاً قبل التوجه إلى مأدبة العشاء التي سيقدمها الرئيس التركي على شرف ضيفه البولندي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك السبت شراء 4 مجموعات من طائرات بيرقدار التركية وعددها 24 طائرة مُسيَّرة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البولندي قال فيها: "وقَّعنا عقداً لشراء 4 مجموعات من طائرات بيرقدار التركية مكونة من 24 طائرة من دون طيار".

وأضاف: "سنستقبل أول دفعة السنة القادمة".

وكان بلاشتشاك قد أعلن الأسبوع الماضي أن أخباراً سارة آتية قريباً، مُرفِقاً تغريدته بصورة للمُسيَّرة التركية بيرقدار TB2 عليها العلم البولندي.

وحسب المدير الفني لشركة بيرقدار سلجوق بيرقدار فإن المُسيرتين TB2 S وİHA هما الأفضل في فئتيهما على مستوى العالم.

و"بيرقدار TB2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح مصنّعة من قبل "بايكار" بإمكانات وقدرات محلية خالصة.