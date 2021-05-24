أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، اعتقال 74 شخصاً من فلسطينيي 48 منذ مساء أمس الأحد، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على العدوان الذي مارسته تل أبيب على القدس وقطاع غزة.

وقالت في تصريح مكتوب "خلال اليوم الأخير، ألقت الشرطة القبض على 74 مشتبهاً بهم لضلوعهم في "أعمال الشغب".

وأضافت "يعتبر هذا النشاط حلقة وصل للنشاط الذي تقوم به الشرطة خلال الأسبوعين الأخيرين، وتخلله إلقاء القبض على أكثر من 1550 مشتبهاً بهم، وتقديم حوالي 150 لائحة اتهام".

وأشارت الشرطة إلى أن الحملة التي بدأت أمس شملت "كافة أرجاء الدولة".

وقال مدير مركز "عدالة"، حسن جبارين، إن حملة الاعتقالات حرب عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب رداً بمقدارها من جميع القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة.

وأضاف: "هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، تتضمن دهم قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم".

وتابع: "هدف حرب الاعتقالات هو الانتقام من المواطنين الفلسطينيين بسبب مواقفهم السياسية والوطنية مؤخراً، وتعلن الشرطة أن هدفها هو إرهابي: الردع والتخويف".

وكانت المدن والبلدات العربية في أراضي 48 قد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري جرى تنفيذ لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بعد هجوم شنته الأخيرة على القطاع استمر 11 يوماً.