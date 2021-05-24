سياسة
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صفقة تاريخية.. تركيا تصدّر مسيراتها إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستصدر طائرات بلا طيار مسلحة إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو". فيما أكد الرئيس البولندي أندريه دودا أنّ تركيا أوثق حليف لبلاده في المنطقة، معرباً عن شكره على "دور الطيارين الأتراك في حماية سماء بولندا".
صفقة تاريخية.. تركيا تصدّر مسيراتها إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي
الرئيس أردوغان: تركيا تصدر "مسيرات" مسلحة إلى بولندا  / AA
24 مايو 2021

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستصدّر طائرات بلا طيار (مسيّرة) مسلحة إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، أندريه دودا، الاثنين، في العاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا سترسل قريباً طائرات "F-16" إلى بولندا كجزء من مهمة الشرطة الجوية المعززة للناتو. مضيفاً أن تركيا ستصدّر لأول مرة طائرات بلا طيار إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي.

وحول مسارات التعاون بين البلدين، قال أردوغان: "نسعى إلى تعزيز تعاوننا مع بولندا في مختلف المجالات، ووزير التجارة التركي سيزور بولندا قريباً لبحث سبل تنمية تعاوننا التجاري والاقتصادي".

من جهته، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن تركيا أوثق حليف لبلاده في هذه المنطقة، معرباً عن ثقته بإمكانية الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار.

وأعرب دودا عن شكره للرئيس أردوغان على "دور الطيارين الأتراك في حماية سماء بولندا". وأضاف: "بوسعنا منع التهديدات الداخلية والخارجية حيال بلدينا في إطار الناتو".

وأردف : "واثق أن تعاوننا مع تركيا سيوصلنا إلى هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري".

ووقعت تركيا وبولندا، الاثنين، اتفاقية تصدير طائرات بيرقدار المسيّرة التركية بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والبولندي أندريه دودا، في أول صفقة لتصدير المُسيرات التركية إلى بلد أوروبي عضو في الناتو.

والسبت، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اعتزام بلاده شراء 24 طائرة مُسيرة من تركيا، من طراز طائرات بيرقدار "تي بي 2" المسلحة.

وأضاف أن هذه الطائرات فعالة للغاية، حيث "أثبتت جدارتها في الحرب شرق أوروبا، كما جرى استخدامها بالشكل ذاته في منطقة الشرق الأوسط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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