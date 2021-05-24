سياسة
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500 ديمقراطي يوقّعون رسالة تدعو بايدن إلى محاسبة إسرائيل
وقع أكثر من 500 عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي جو بايدن على رسالة تدعو بايدن إلى "محاسبة الحكومة الإسرائيلية" بعد عدوانها على فلسطين.
500 ديمقراطي يوقّعون رسالة تدعو بايدن إلى محاسبة إسرائيل
مئات الأعضاء في الحزب الديمقراطي الأمريكي يطالبون بايدن بـ"محاسبة إسرائيل" بعد عدوانها على فلسطين / AP
24 مايو 2021

وقع أكثر من 500 عضو من حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفين في الحزب الديمقراطي على رسالة تدعو بايدن إلى "محاسبة الحكومة الإسرائيلية" بعد عدوانها على فلسطين.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن أكثر من 500 عضو من حملة بايدن وموظفين في الحزب الديمقراطي وقّعوا رسالةً تدعو بايدن إلى بذل المزيد في "حماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على عدد القتلى غير المتكافئ الذي تسببت به القوات الإسرائيلية مقارنة بتلك التي تسبب بها المسلحون الفلسطينيون".

ووقّع الرسالة التي صدرت الاثنين، الموظفون والمنظمون الذين عملوا في مقر الحملة الوطنية لبايدن، في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وفي 22 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة في ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا وغيرها.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنّته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوماً.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسنّاً، فيما أدّى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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