سياسة
4 دقيقة قراءة
تنديد أوروبي وأممي بإجبار بيلاروسيا طائرة على الهبوط واعتقال معارض منها
استدعى كلٌّ من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وبريطانيا، الاثنين، سفير بيلاروسيا للتنديد بتحويل مسار طائرة "راين إير" وإرغامها على الهبوط لاعتقال صحفي معارض، باعتباره "عملاً غير مبرر وغير مقبول". وطالبوا منظمة الطيران المدني بالتحقيق في الحادثة .
تنديد أوروبي وأممي بإجبار بيلاروسيا طائرة على الهبوط واعتقال معارض منها
تنديد واسع بإجبار بيلاروسيا طائرة على الهبوط واعتقال معارض منها / Reuters
24 مايو 2021

استدعى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سفير بيلاروسيا للتنديد بتحويل مسار طائرة "راين إير" وإرغامها على الهبوط لاعتقال صحافي معارض، باعتباره "غير مقبول".

وجاء في بيان قبل قمة الاتحاد الأوروبي: "لقد أُبلغ السفير ألكسندر ميكنيفيتش بالتنديد الشديد من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالعمل الذي قامت به سلطات بيلاروسيا بالقوة والذي عرض للخطر سلامة ركاب وأفراد طاقم".

وأضاف البيان أنّ مسؤولين "نقلوا موقف الاتحاد الأوروبي بأنّ العمل الفاضح الذي قامت به السلطات البيلاروسية يشكل محاولة وقحة أخرى لإسكات كل الأصوات المعارضة في البلاد" وطالب بالإفراج فوراً عن المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي أوقف في المطار.

وفي منشور له عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أعرب تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عن قلقه إزاء إجبار طائرة الركاب التابعة لشركة "رايان إير"، على الهبوط في مينسك، بعد أن كانت متوجهة من اليونان إلى لتوانيا.

وندد ميشيل بتوقيف الصحفي المعارض رومان بروتاساويتش الذي كان على متن الطائرة المذكورة، وطالب منظمة الطيران المدني بالتحقيق في الحادثة.

كما استدعت وزارة الخارجية البلجيكية ميكنيفيتش وهو سفير لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا في آن، بسبب "الأعمال غير المبررة وغير المقبولة".

بدوره أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي في لندن للاحتجاج على إرغام طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال معارض كان على متنها.

واعتبر راب أنّ "من الصعب الاعتقاد" أنّ موسكو لم تعط موافقتها على تحويل مسار طائرة "راين إير" إلى مينسك، مضيفاً أن لندن تدرس فرض عقوبات و"تنظر في الاحتمالات الدولية كافة".

من جهته، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء تحقيق شفاف إزاء الهبوط القسري لطائرة الركاب فوق بيلاروسيا واعتقال الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء الهبوط القسري الواضح لطائرة ركاب فوق بيلاروسيا في 23 مايو/أيار الجاري، وما تلاه من احتجاز صحفي بيلاروسي كان على متن الطائرة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنهم يتابعون عن كثب، إجبار بيلاروسيا، طائرة الركاب، على الهبوط في مينسك، وطالب بفتح تحقيق دولي حول الحادثة.

وتعليقاً على الحادثة، أوضحت سلطات بيلاروسيا أن طائرة "راين إير" التي حُوّل مسارها إلى مينسك، الأحد، فيما كان معارض سياسي بين ركابها، تلقّت تهديداً عبر رسالة إلكترونية منسوبة إلى حركة حماس.

وتلا مدير النقل الجوي في وزارة النقل البيلاروسية أرتيم سيكورسكي ما قال إنه ترجمة إلى الروسية لرسالة بالإنكليزية جاء فيها "نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة. نطالب بأن يكفّ الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإسرائيل، إذا لم تُلبَ مطالبنا فإن قنبلة ستنفجر (على متن طائرة راين إير) فوق فيلنيوس".

والأحد، اعترضت طائرة مقاتلة من نوع ميغ-29 بأمر شخصي من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، باعتراض طائرة تابعة لشركة "راين إير" كانت في المجال الجوي البيلاروسي خلال رحلة اعتيادية بين أثينا وفيلنيوس.

وفور هبوط الطائرة في مطار مينسك اعتقلت قوات الأمن الصحفي رومان بروتاسيفيتش الذي تتهمه السلطات بالتورط في أنشطة إرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us