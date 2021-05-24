استدعى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سفير بيلاروسيا للتنديد بتحويل مسار طائرة "راين إير" وإرغامها على الهبوط لاعتقال صحافي معارض، باعتباره "غير مقبول".

وجاء في بيان قبل قمة الاتحاد الأوروبي: "لقد أُبلغ السفير ألكسندر ميكنيفيتش بالتنديد الشديد من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالعمل الذي قامت به سلطات بيلاروسيا بالقوة والذي عرض للخطر سلامة ركاب وأفراد طاقم".

وأضاف البيان أنّ مسؤولين "نقلوا موقف الاتحاد الأوروبي بأنّ العمل الفاضح الذي قامت به السلطات البيلاروسية يشكل محاولة وقحة أخرى لإسكات كل الأصوات المعارضة في البلاد" وطالب بالإفراج فوراً عن المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي أوقف في المطار.

وفي منشور له عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أعرب تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عن قلقه إزاء إجبار طائرة الركاب التابعة لشركة "رايان إير"، على الهبوط في مينسك، بعد أن كانت متوجهة من اليونان إلى لتوانيا.

وندد ميشيل بتوقيف الصحفي المعارض رومان بروتاساويتش الذي كان على متن الطائرة المذكورة، وطالب منظمة الطيران المدني بالتحقيق في الحادثة.

كما استدعت وزارة الخارجية البلجيكية ميكنيفيتش وهو سفير لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا في آن، بسبب "الأعمال غير المبررة وغير المقبولة".

بدوره أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي في لندن للاحتجاج على إرغام طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال معارض كان على متنها.

واعتبر راب أنّ "من الصعب الاعتقاد" أنّ موسكو لم تعط موافقتها على تحويل مسار طائرة "راين إير" إلى مينسك، مضيفاً أن لندن تدرس فرض عقوبات و"تنظر في الاحتمالات الدولية كافة".

من جهته، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء تحقيق شفاف إزاء الهبوط القسري لطائرة الركاب فوق بيلاروسيا واعتقال الصحفي البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء الهبوط القسري الواضح لطائرة ركاب فوق بيلاروسيا في 23 مايو/أيار الجاري، وما تلاه من احتجاز صحفي بيلاروسي كان على متن الطائرة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنهم يتابعون عن كثب، إجبار بيلاروسيا، طائرة الركاب، على الهبوط في مينسك، وطالب بفتح تحقيق دولي حول الحادثة.

وتعليقاً على الحادثة، أوضحت سلطات بيلاروسيا أن طائرة "راين إير" التي حُوّل مسارها إلى مينسك، الأحد، فيما كان معارض سياسي بين ركابها، تلقّت تهديداً عبر رسالة إلكترونية منسوبة إلى حركة حماس.

وتلا مدير النقل الجوي في وزارة النقل البيلاروسية أرتيم سيكورسكي ما قال إنه ترجمة إلى الروسية لرسالة بالإنكليزية جاء فيها "نحن، جنود حماس، نطالب بأن توقف إسرائيل إطلاق النار على قطاع غزة. نطالب بأن يكفّ الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإسرائيل، إذا لم تُلبَ مطالبنا فإن قنبلة ستنفجر (على متن طائرة راين إير) فوق فيلنيوس".

والأحد، اعترضت طائرة مقاتلة من نوع ميغ-29 بأمر شخصي من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، باعتراض طائرة تابعة لشركة "راين إير" كانت في المجال الجوي البيلاروسي خلال رحلة اعتيادية بين أثينا وفيلنيوس.

وفور هبوط الطائرة في مطار مينسك اعتقلت قوات الأمن الصحفي رومان بروتاسيفيتش الذي تتهمه السلطات بالتورط في أنشطة إرهابية.