سياسة
3 دقيقة قراءة
إثيوبيا تقول إنّ العقوبات الأمريكية "لن تردعها" وترفض التدخل في شؤونها
أعلنت الخارجية الإثيوبية، الاثنين، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضتها عليها بسبب "الفظائع في إقليم تيغراي" لن تردعها. وأكدت رفضها محاولة واشنطن التدخل في شؤونها الداخلية.
إثيوبيا تقول إنّ العقوبات الأمريكية "لن تردعها" وترفض التدخل في شؤونها
إثيوبيا: العقوبات الأمريكية لن تردعنا ولا نقبل التدخل في شؤوننا / AFP
24 مايو 2021

أعلنت الخارجية الإثيوبية، الاثنين، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة "لن تردعها"، مؤكدة رفضها تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في بيان للخارجية نشرته هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا)، رداً على قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وحظر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين بسبب "فظائع أديس أبابا في تيغراي".

وقالت الوزارة إنّ الحكومة الإثيوبية ترى أنه من المؤسف معرفة قرار الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا من خلال فرض قيود على التأشيرات، بالإضافة إلى قراراتها السابقة بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.

وأضافت أن قرار العقوبات "يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد".

وشددت الوزارة على أنه "لا يمكن إجبار الحكومة على الجلوس والتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي، التي صُنّفت بالفعل على أنها منظمة إرهابية"، وحذّرت من أنّ "أي نوع من محاولة إنعاش المجموعة الإرهابية سيكون له نتائج عكسية".

وتابعت: "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤوننا الداخلية ليست فقط غير مناسبة، ولكنها أيضاً غير مقبولة تماماً، ولا ينبغي إخبار إثيوبيا بكيفية إدارة شؤونها الداخلية وإدارتها".

وفيما يتعلق بالاتهام بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في منطقة تيغراي، قال بيان الخارجية إن الحكومة الإثيوبية "تفي بالتزامها بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات".

والأحد، أعلنت واشنطن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب "الفظائع في إقليم تيغراي"، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us