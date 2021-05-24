سياسة
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دعوات أممية لاحترام الأماكن الدينية في القدس بعد اقتحام مستوطنين للأقصى
​​​​​​​جددت الأمم المتحدة، الاثنين، دعوتها إلى احترام الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، عقب اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى، لليوم الثاني على التوالي. وأضافت أنّ "المواقع الدينية بحاجة إلى احترام، والوضع الراهن يحتاج إلى احترام".
دعوات أممية لاحترام الأماكن الدينية في القدس بعد اقتحام مستوطنين للأقصى
الأمم المتحدة تدعو  إلى احترام الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة / AA
24 مايو 2021

​​​​​​​جددت الأمم المتحدة، الاثنين، دعوتها إلى "احترام الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة"، عقب اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى، لليوم الثاني على التوالي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ المنظمة الدولية "أُطلعت على صور مزعجة للغاية لما حدث في المسجد الأقصى، ولا يجوز أن يكون هناك عنف في الأماكن الدينية".

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أنّ "المواقع الدينية بحاجة إلى احترام، والوضع الراهن يحتاج إلى احترام".

وكان المتحدث الأممي يرد على أسئلة صحفيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من اقتحام مستوطنين يهود للمسجد الأقصى، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي.

ورفض دوجاريك الرد على أسئلة بشأن ما إذا كانت تلك الاقتحامات تشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، بدأ في 10 مايو/أيار الجاري، واستمر 11 يوماً.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري جرى تنفيذ لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بعد هجوم شنته الأخيرة على القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مُسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت "شديدة الخطورة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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