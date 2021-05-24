سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | الشرطة الإسرائيلية تحتجز طفلاً فلسطينياً شمالي القدس
الشرطة الإسرائيلية تحتجز طفلاً فلسطينياً لا يتجاوز عمره 10 سنوات، في بلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس المحتلة.
شاهد | الشرطة الإسرائيلية تحتجز طفلاً فلسطينياً شمالي القدس
شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل طفلاً عمره 10 سنوات في القدس المحتلة / Reuters
24 مايو 2021

احتجزت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، طفلاً فلسطينياً لا يتجاوز عمره 10 سنوات، في بلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس المحتلة.

ونشر مركز "معلومات وادي حلوة" (غير حكومي) مقطعاً مصوراً لقوات من شرطة الاحتلال، أثناء عملية الاعتقال لطفل (لم يذكر اسمه) لا يتجاوز عمره 10 سنوات، في الوقت الذي تبكي شقيقاته ويتوسلن للقوات للإفراج عنه.

من جانبهم، أفاد شهود عيان أن القوات أفرجت عن الطفل بعد فترة من احتجازه داخل مركبة الشرطة.

ولم يتسن معرفة سبب اعتقاله، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها احتجاز قاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وفي السياق، مددت السلطات الإسرائيلية سجن فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، اعتقلته الأحد، في حي رأس العمود وسط القدس.

وتعتقل إسرائيل نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلاً، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us