احتجزت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، طفلاً فلسطينياً لا يتجاوز عمره 10 سنوات، في بلدة بيت حنينا، شمالي مدينة القدس المحتلة.

ونشر مركز "معلومات وادي حلوة" (غير حكومي) مقطعاً مصوراً لقوات من شرطة الاحتلال، أثناء عملية الاعتقال لطفل (لم يذكر اسمه) لا يتجاوز عمره 10 سنوات، في الوقت الذي تبكي شقيقاته ويتوسلن للقوات للإفراج عنه.

من جانبهم، أفاد شهود عيان أن القوات أفرجت عن الطفل بعد فترة من احتجازه داخل مركبة الشرطة.

ولم يتسن معرفة سبب اعتقاله، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها احتجاز قاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

وفي السياق، مددت السلطات الإسرائيلية سجن فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، اعتقلته الأحد، في حي رأس العمود وسط القدس.

وتعتقل إسرائيل نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلاً، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.