أنقذت طواقم خفر السواحل التركية الاثنين، 35 طالب لجوء في مياه بحري المتوسط وإيجه.

وحسب مراسل الأناضول، تلقت طواقم خفر السواحل بلاغاً حول وجود قارب نجاة يحمل طالبي لجوء قبالة سواحل قضاء داتشه بولاية موغلا المطلة على بحر إيجه.

وأشار إلى إنقاذ 10 من طالبي اللجوء دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية.

وفي السياق نفسه، أفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركية، بأن طواقمها أنقذت 23 طالب لجوء كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "ديكلي" بولاية إزمير بعد دفعهم من قبل خفر السواحل اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية.

وعلى صعيد متصل، أنقذت طواقم الخفر طالبي لجوء اثنين قبالة سواحل قضاء "كاش" بولاية أنطاليا، بعد دفعهم من الجانب اليوناني نحو المياه الإقليمية التركية.