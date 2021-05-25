أهم الأحداث:

تركيا تصدّر لأول مرة مُسيّراتها إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، ومنظمات يهودية تدعو لتحويل وصاية المقدسات إلى السعودية.

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صفقة تاريخية.. تركيا تصدّر مُسيَّراتها إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستصدِّر طائرات بلا طيار مسلحة إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو". [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أن تركيا سترسل قريباً طائرات "F-16" إلى بولندا كجزء من مهمة الشرطة الجوية المعزِّزة للناتو. [TRT عربي]

وأكد الرئيس البولندي أندريه دودا أنّ تركيا أوثق حليف لبلاده في المنطقة، معرباً عن شكره على "دور الطيارين الأتراك في حماية سماء بولندا". [TRT عربي]

منظمات يهودية تدعو لتحويل وصاية المقدسات إلى السعودية وأخرى تحرض على هدم الأقصى

دعت منظمات استيطانية متطرفة في القدس إلى تحويل الوصاية على المقدسات من الأردن إلى السعودية، ونشرت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة صورة للحرم القدسي الشريف كُتبت عليها عبارات تطالب بهدم المسجد الأقصى.

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وأكد السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. [TRT عربي]