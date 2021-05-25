قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ دول الاتحاد الأوروبي تعمّق الفكر المتعصب والكراهية ضد الإسلام وإن الإسلاموفوبيا تتفشى فيها وفي عدد من دول العالم كالخلايا السرطانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في "الندوة الدولية الأولى للإعلام والإسلاموفوبيا" في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أنّ الدول الغربية تعزز العنصرية ضد المسلمين بدلاً من محاربتها، مشيراً إلى أنّ "السلطات المكلفة بتحقيق أمن المواطنين في الغرب تبدو كأنها في حلبة سباق معاداة الإسلام".

ولفت إلى أنّ استراتيجية "شيطنة المسلمين" التي اتبعتها الإدارة الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول تسببت بـ"تأجيج فيروس معاداة الإسلام الموجود أصلاً في البنية الثقافية لمجتمعات عديدة".

ودعا الرئيس التركي لتأسيس شبكة تواصل على الساحة الدولية، لمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام، وذلك لكل المجتمعات والدول التي ينتشر فيها هذا الخطر.

وأردف: "بات لزاماً على المجتمعات والدول كافة، التي تتعرض لخطر الإسلاموفوبيا أن تجتمع وتؤسس شبكة تواصل دولية".

وأكد أردوغان في كلمته أنّ وحدة العالم الإسلامي كفيلة بتحقيق نتائج إيجابية لمكافحة معاداة الإسلام على المدى القريب.

وصف الرئيس التركي حالة خوض الغرب في تأثير التيارات العنصرية بدلاً من بحث مخاطر "الإسلاموفوبيا" بأنه لجوء للحلول السهلة.

وقال: "رغم سعي الغرب إلى تخفيف وطأة العنصرية ضد المسلمين من خلال مصطلح "الإسلاموفوبيا" لكننا ندرك جيداً أن الأمر في جوهره معاداة للإسلام".