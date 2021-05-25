سياسة
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تويتر يعود إلى توثيق حسابات المستخدمين بعد توقف 4 سنوات.. كيف تسجل؟
قرر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فتح الباب أمام توثيق حسابات المزيد من المستخدمين ليحصل الحساب على علامة التوثيق الزرقاء المميزة.
تويتر يعود إلى توثيق حسابات المستخدمين بعد توقف 4 سنوات.. كيف تسجل؟
موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقرر فتح باب توثق حسابات المستخدمين  / Reuters
25 مايو 2021

بعد نحو 4 سنوات من وقف خدمة توثيق حسابات المستخدمين، قرر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فتح الباب أمام توثيق حسابات المزيد من المستخدمين ليحصل الحساب على علامة التوثيق الزرقاء المميزة.

وسيعود موقع تويتر إلى توثيق حسابات المستخدمين وفق ما أشار إليه موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وكان تويتر قد أوقف توثيق الحسابات عام 2017 بسبب الغموض الذي يحيط بدلالة وجود العلامة الزرقاء المميزة على صفحة الحساب الموثق.

وجاء القرار بعد أن تعرضت شركة تويتر لانتقادات بسبب توثيق حساب شخص عنصري متعصب للعرق الأبيض. وفيما بعد سحبت العلامة الزرقاء من الحساب.

يذكر أن عدد الحسابات الموثقة حالياً يبلغ نحو 360 ألف حساب بما يعادل نحو 2.0% فقط من إجمالي الحسابات على موقع تويتر البالغ أكثر من 199 مليون حساب نشط يومياً.

وأعلنت شركة تويتر اعتزامها فتح باب تلقي طلبات توثيق الحسابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت الشركة إنه لكي يجري توثيق الحساب يجب على المستخدم أن يثبت أن حسابه "أصلي ومميز ونشط".

من ناحيته قال بي بيرني أحد مديري الإنتاج في تويتر والذي يتركز عمله على التحقق من الهويات، في مؤتمر صحفي مؤخراً إنه يأمل أن يتوقف مستخدمو تويتر عن إرسال الرسائل إليه مباشرة لطلب توثيق حساباتهم.

وكان أول حساب جرى توثيقه على موقع تويتر هو مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي عام 2009.

ويعتزم موقع تويتر توثيق الحسابات "الأصلية والمميزة والنشطة" وهو ما يشمل حسابات المسؤولين الحكوميين والأشخاص الذين يمثلون علامات تجارية بارزة والمؤسسات الإعلامية والصحفيين والنشطاء والمشاهير والأبطال الرياضيين وغيرهم.

كما يعتزم الموقع توثيق الشخصيات الأخرى مثل الأكاديميين والعلماء ورجال الدين في وقت لاحق من العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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