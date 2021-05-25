قالت روسيا الثلاثاء إنها باتت لأول مرة تملك القدرة على تشغيل قاذفات استراتيجية طويلة المدى مزودة بقدرات نووية من قاعدتها الجوية في سوريا، لتوسع بذلك قدراتها وتتيح لمثل هذه الطائرات التدريب في مناطق جديدة.

وتدير روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وسبق أن شنت منها ضربات جوية دعماً لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن ثلاث قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز توبوليف تو-22 إم 3 توجهت إلى قاعدة حميميم.

وأضافت أنه جرى إطالة مدارج الطائرات في القاعدة وتحديث أحدها كي يتسنى لروسيا تشغيل جميع أنواع الطائرات من القاعدة.

وذكرت وزارة الدفاع أن قاذفات القنابل التي وصلت في الآونة الأخيرة ستجري تدريبات في مناطق جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط قبل العودة إلى مطاراتها الدائمة في روسيا.