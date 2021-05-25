سياسة
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تركيا تكشف عن موعد افتتاح أيقونة إسطنبول الجديدة برج "تشامليجا"
تستعد تركيا لافتتاح برج "تشامليجا"، والذي سيكون أحد أبرز المعالم في مدينة إسطنبول. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل البرج رسمياً، بحفل يحضره الرئيس التركي ووزير النقل والبنية التحتية التركي.
تركيا تكشف عن موعد افتتاح أيقونة إسطنبول الجديدة برج "تشامليجا"
تركيا تكشف عن موعد افتتاح أيقونة إسطنبول الجديدة برج "تشامليجا" / AA
25 مايو 2021

تستعد تركيا يوم السبت لافتتاح برج "تشامليجا"، والذي سيكون أحد أبرز المعالم في مدينة إسطنبول.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل البرج رسمياً يوم السبت 29 مايو/أيار في تمام الساعة 14:00، بحفل يحضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير النقل والبنية التحتية التركي.

وبدأ تشغيل هوائيات البث في برج "تشامليجا" الإذاعي التلفزيوني الجديد في إسطنبول، في أيلول/سبتمبر الماضي عبر المدينة بأسرها.

ويقع البرج الذي يمثل معلماً جديداً للمدينة على تلٍ مرتفعٍ يطل على معظم أرجاء إسطنبول، وهو مرشح لأن يكون نقطة جذبٍ سياحي فيها.

ويبلغ ارتفاع البرج 369 متراً، وهو يوفر إطلالة فريدة على المدينة ويضم مطعماً ومنصةً للرصد والمراقبة.

ويتكون البرج الذي بدأ بناؤه في مارس.آذار 2016 من 53 طابقاً أربعة منها تحت الأرض، ويقع على ارتفاع 576 متراً فوق مستوى سطح البحر.

ويوجد مطعم واحد في كل من الطابقين 39 و 40 من البرج، يقدم أصناف المطبخ التركي وأصنافاً غربية منوعة، بينما خصص الطابقان 33 و34 منه للرصد والمراقبة.

كما يضم البرج مساحات عرض ومصعداً بانورامياً ومقاهي متنوعة. وتتيح إطلالة مقدارها 180 درجة مع مصاعد بانورامية على جانبي الهيكل للزوار، مشاهدة المعالم التاريخية الشهيرة على الجانب الأوروبي من المدينة، بالإضافة إلى مشاهدة امتدادات شاسعة من ساحل البحر الأسود في الشمال.

ويتوقع المسؤولون أن يجذب البرج وهو الأعلى في المدينة، بارتفاعه وإطلالته الفريدة، حوالي 4 ملايين زائر أو أكثر سنوياً

مصدر:TRT عربي - وكالات
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