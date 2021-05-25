سياسة
2 دقيقة قراءة
بلينكن يؤكد نية واشنطن تعزيز العلاقات مع رام الله ومساعدة الفلسطينيين
قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ستعيد فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، في خطوة تعيد العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين إلى سابق عهدها قبل تخفيض ترمب لها، كما أشار إلى أنهم سيطلبون من الكونغرس تخصيص 75 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين لعام 2021.
بلينكن يؤكد نية واشنطن تعزيز العلاقات مع رام الله ومساعدة الفلسطينيين
بلينكن يعلن إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس / AFP
25 مايو 2021

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، في خطوة تعيد العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين إلى سابق عهدها قبل تخفيضها من قِبل إدارة ترمب.

ولطالما عملت القنصلية كمكتب مستقل مسؤول عن العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خفض من عملياتها ووضعها تحت سلطة سفيره في إسرائيل عندما نقل السفارة إلى القدس.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأعلن بلينكن الخطوة الثلاثاء، بعد اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

"وقال بلينكن "كما أخبرت الرئيس، أنا هنا لتأكيد التزام الولايات المتحدة إعادة بناء العلاقات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وكذلك على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون تدابير الأمن والحرية والفرص والكرامة بالتساوي".

وفي سياق متصل، أعلن بلينكن الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستطلب من الكونغرس تخصيص 75 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين لعام 2021.

وعقب الاجتماع مع عباس، أضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن واشنطن ستقدم 5.5 مليون دولار مساعدات عاجلة لقطاع غزة، و32 مليوناً مساعدات لمنظمات إغاثية دولية.

وتابع بأن بلاد ستعيد فتح قنصليتها في مدينة القدس، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين.

وأردف: "سنستمر في معارضتنا أي ممارسات أحادية تؤدي إلى مزيد من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us