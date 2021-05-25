سياسة
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بعد رفض السعودية المرور بأجوائها.. إلغاء رحلة من إسرائيل إلى دبي
أعلنت شركة طيران إسرائيلية أن رحلة جوية كانت مقررة إلى دبي ألغيت بعد رفض السلطات السعودية السماح لها بالمرور في أجواء المملكة.
بعد رفض السعودية المرور بأجوائها.. إلغاء رحلة من إسرائيل إلى دبي
السعودية ترفض السماح لطائرة إسرائيلية بالمرور فوق أجوائها / AA
25 مايو 2021

ألغت شركة طيران إسرائيلية، الثلاثاء، رحلة جوية كانت مقررة إلى دبي، بعد رفض السلطات السعودية السماح لها بالمرور في أجواء المملكة، حسب إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "بعد 10 ساعات من التأخير جرى إلغاء الرحلة التي كان من المفترض أن تقلع من مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط) إلى دبي، وعاد الركاب إلى منازلهم".

والرحلة الجوية تابعة لشركة "يسرائير"، ثالث أكبر شركة طيران في إسرائيل بعد "العال" و"أركياع".

وحسب المصدر ذاته، سيجري نقل جميع ركاب "يسرائير" الموجودين في دبي والذين كان يفترض إقلاعهم إلى إسرائيل على متن الطائرة نفسها إلى الفنادق، انتظاراً لحل المشكلة.

من جانبه، قال موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، إن إلغاء إقلاع الطائرة من مطار بن غوريون جاء على خلفية "رفض سلطات الطيران في السعودية منح الشركة تصريحاً بالمرور في المجال الجوي للمملكة".

وتطلب "يسرائير" كغيرها من شركات الطيران الإسرائيلية تصريحاً روتينياً بالطيران في سماء السعودية.

ولا يعرف تحديداً السبب وراء رفض الرياض منح التصريح للشركة الإسرائيلية، رغم منحها ظهر الثلاثاء تصريحاً بمرور طائرة شركة " العال" في أجوائها، حسب المصدر ذاته.

وأواخر العام الماضي، سمحت الرياض لشركات الطيران الإسرائيلية، وشركات أخرى بتسيير طائرات من وإلى تل أبيب، بالعبور في أجوائها، في إجراء غير مسبوق.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت "يسرائير" في تسيير رحلتين يومياً من تل أبيب إلى الإمارات، تبعتها شركة "أركياع" بعد يوم واحد، فيما انضمت إليهما "العال" بـ14 رحلة أسبوعياً.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت إسرائيل والإمارات، اتفاقاً لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم وقعت الدولتان لاحقاً العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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