سياسة
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أكبر مؤشر على الإسلاموفوبيا.. 669 هجوماً على مساجد في أوروبا خلال عامين
أعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش أنه في العامين الماضيين جرى رصد 669 هجوماً على مساجد في أوروبا وحدها وهو ما يعد أكبر مؤشر على تطور الإسلاموفوبيا إلى كراهية الإسلام.
أكبر مؤشر على الإسلاموفوبيا.. 669 هجوماً على مساجد في أوروبا خلال عامين
رئيس الشؤون الدينية في تركيا يقول إن 669 هجوماً تعرضت لها مساجد في أوروبا خلال العامين الماضيين  / AA
25 مايو 2021

قال رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، إن 669 هجوماً تعرضت لها مساجد في أوروبا خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن ذلك يعد أكبر مؤشر على تطور "الإسلاموفوبيا" إلى كراهية الإسلام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أرباش، الثلاثاء، في "الندوة الدولية الأولى للإعلام والإسلاموفوبيا"، بالعاصمة أنقرة.

وأكد أن الإسلام دين السلام والعدل والرحمة، ويهدف إلى ضمان حرية الحياة والعقل والدين لجميع الناس.

و أشار إلى أن الهجمات العنصرية والممارسات التمييزية التي تستهدف المسلمين في المساجد وفي جميع مجالات الحياة تزداد، خاصة في أوروبا.

وأضاف: "في العامين الماضيين، رصدنا 669 هجوماً على مساجد في أوروبا وحدها. هذا يعد أكبر مؤشر على تطور الإسلاموفوبيا إلى كراهية الإسلام".

وذكر أرباش أن المنظمات الإرهابية مثل "داعش" و"غولن" و"بوكو حرام" و"القاعدة" هي منظمات تنتج مواد لصناعة الإسلاموفوبيا.

وأكد أنه ينبغي العمل من أجل تقديم مبادئ وقيم الإسلام لجميع الأجيال والإنسانية، وتقديم حقيقة الإسلام من خلال استخدام وسائل الإعلام بشكل فعال والنضال ضد جميع العناصر المعادية للإسلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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