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بلينكن يؤكد نية واشنطن تعزيز العلاقات مع رام الله ومساعدة الفلسطينيين، وأردوغان يؤكد أن معاداة الإسلام تتفشى كالسرطان في دول الاتحاد الأوروبي.

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بلينكن يؤكد نية واشنطن تعزيز العلاقات مع رام الله ومساعدة الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ستعيد فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، في خطوة تعيد العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين إلى سابق عهدها قبل تخفيض ترمب لها، كما أشار إلى أنهم سيطلبون من الكونغرس تخصيص 75 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين لعام 2021. [TRT عربي]

وأعلن بلينكن الخطوة الثلاثاء بعد اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال بلينكن: "كما أخبرت الرئيس، أنا هنا لتأكيد التزام الولايات المتحدة إعادة بناء العلاقات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وكذلك على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون تدابير الأمن والحرية والفرص والكرامة بالتساوي". [TRT عربي]

أردوغان: معاداة الإسلام تتفشى كالسرطان في دول الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إنّ دول الاتحاد الأوروبي تعمّق الفكر المتعصب والكراهية ضد الإسلام. ودعا لتأسيس شبكة تواصل على الساحة الدولية لمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام، وذلك لكل المجتمعات والدول التي ينتشر فيها هذا الخطر. [TRT عربي]

ولفت إلى أن استراتيجية "شيطنة المسلمين" التي اتبعتها الإدارة الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول تسببت في "تأجيج فيروس معاداة الإسلام الموجود أصلاً بالبنية الثقافية لمجتمعات عديدة". [TRT عربي]