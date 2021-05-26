أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية (سينتكوم) أنها استكملت عملية الانسحاب الكاملة من أفغانستان بنسبة تتراوح بين 16 و25%، بينما ذكر مسؤولون عسكريون أن من المنتظر أن تكتمل العملية في منتصف يوليو/تموز بدلاً من 11 سبتمبر/أيلول القادمين.

وقالت القيادة المركزية وفي بيان صادر عنها الثلاثاء: "منذ قرار الرئيس بايدن أخرجت الولايات المتحدة نحو 160 شحنة من طراز C-17 من أفغانستان، وسُلمت 10000 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة سلمت 5 منشآت عسكرية في أفغانستان للجيش الوطني الأفغاني، مضيفاً: "تقدِّر قيادة القوات المركزية أن الانسحاب اكتمل بنسبة تتراوح بين 16 و25%"، فيما لم يصدر بشكل رسمي بعدُ عدد الجنود الإجمالي الذين سُحبوا.

في ذات السياق أشار مسؤولون عسكريون في تصريحات أدلوا بها لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، رفضوا الكشف عن أسمائهم، إلى أن عملية الانسحاب من أفغانستان ستنتهي بحلول منتصف يوليو/تموز، أي قبل نحو شهرين من ذكرى 11 سبتمبر/أيلول.

وأوضح المسؤولون أن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستستمر في تدريب القوات الأفغانية، وأشاروا إلى أن البحث جارٍ عن دولة للتدريب وأن الأردن ستكون أحد الخيارات.

وكان ناطق في الإدارة الأمريكية أعلن -في وقت سابق- أن الرئيس جو بايدن قرر سحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أكدت لطالبان بشكل واضح وصريح أنها سترد بقوة على أي هجمات خلال سحب القوات.

وأكد الرئيس بايدن في 17 مارس/آذار الماضي أنه سيكون من الصعب سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان حتى الأول من مايو/أيار الجاري، في ظل مطالبات من حركة طالبان بتنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد وفقاً لما جاء باتفاق الدوحة في 29 فبراير/شباط 2020.

جدير بالذكر أنه في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول تواصلت أنشطة سحب تلك القوات التي انطلقت خلال الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان الماضي.