سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة منذ 10 سنوات.. وزير سياحة النظام السوري يزور السعودية
يُجري وزير سياحة النظام السوري محمد رامي مارتيني أول زيارة إلى السعودية منذ عشر سنوات، لحضور اجتماع تابع لمنظمة السياحة العالمية.
لأول مرة منذ 10 سنوات.. وزير سياحة النظام السوري يزور السعودية
وزير سياحة النظام السوري محمد مارتيني يزور السعودية لأول مرة منذ 10 سنوات / AP
26 مايو 2021

بدأ وزير سياحة النظام السوري محمد رامي مارتيني الثلاثاء أول زيارة إلى المملكة العربية السعودية منذ عشر سنوات، لحضور اجتماع تابع لمنظمة السياحة العالمية.

وتداول ناشطون على تويتر صوراً لما قالوا إنها للزيارة.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء النظام "سانا" تأتي هذه الزيارة للمشاركة بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط خلال يومَي 26-27 مايو/أيار الجاري.

ووفق المصدر وصل الوزير إلى الرياض مساء الثلاثاء، ملبياً دعوة من وزارة السياحة السعودية ولجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.

وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول بالنظام السوري يجريها إلى المملكة بصفة وزير منذ اندلاع الحرب الداخلية بسوريا عام 2011.

وكانت الرياض سحبت سفيرها لدى العاصمة السورية دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد.

يأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء حول لقاء أمني جمع رئيس الاستخبارات السعودية ونظيره السوري في دمشق، استعداداً لإعادة العلاقات السورية-السعودية المقطوعة منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، فيما لم يُنفَ أو يؤكَّد الخبر رسمياً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 كانت جامعة الدول العربية أصدرت قراراً بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وتضمَّن مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2018 أعلنت الإمارات العربية المتحدة والبحرين إعادة فتح سفاراتها في دمشق واستمرار عملها على الرغم من قرار الجامعة العربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us