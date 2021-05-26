أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء بأن شركة "JBS USA"، إحدى أكبر شركات إنتاج اللحوم الطازجة في الولايات المتحدة والعالم، وافقت على دفع 5.5 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها عمال مسلمون سبق أن فصلتهم من أحد مصانعها.

ووفق المصادر كانت الشركة المذكورة فصلت ما يقارب 200 عامل مسلم في أحد مصانعها بولاية كولورادو، بسبب خلافات متعلقة بأمور دينية.

وجاء طرد العمال بعد اعتزامهم إقامة إضراب في المصنع للتعبير عن رفضهم لسياسة الشركة تجاههم إذ كانت ترفض منحهم راحة في شهر رمضان لأداء الصلاة بدعوى أن "ذلك سيؤدي إلى توقف الإنتاج، إلى جانب وجود ظلم لغير المسلمين لعدم حصولهم على راحة مماثلة".

ورفع العمال المفصولون من عملهم دعوى قضائية عام 2010، لتقرر "لجنة تكافؤ الفرص في العمل" أن الشركة المذكورة مارست تمييزاً ضد العمال المسلمين، غير أن الأخيرة استأنفت على القرار.

وفي خطوة تالية رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيليب بريمر كل مساعي الشركة الرامية إلى إسقاط القضية، غير أنه لم يعترف في الوقت نفسه بوجود تمييز مارسته بحق العمال لتبقى القضية معلقة.

وفيما بعد قدمت الشركة مقترحاً بد فع 5.5 مليون دولار كتعويض للعمال لإنهاء القضية، وهو العرض الذي قبلوه، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية الثلاثاء.

كما تعهدت الشركة في الوقت نفسه بأنها إلى جانب التعويض ستحسن سياسات مكافحة التمييز وتعزز كفاءة مديريها.