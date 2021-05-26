سياسة
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ضجّة بإسرائيل.. كيف خطط رئيس الموساد لمشاريع خاصة على هامش التطبيع بالخليج؟
على هامش مساعي التطبيع وعمله الرسمي في إطار ترؤُّسه لجهاز الموساد لتمهيد الطريق أمام علاقات سلام بين إسرائيل ودول عربية كان يوسي كوهين يخطط لإقامة مشاريع اقتصادية في بعض الدول التي كان يجري فيها مباحثات التطبيع بالخليج العربي.
ضجّة بإسرائيل.. كيف خطط رئيس الموساد لمشاريع خاصة على هامش التطبيع بالخليج؟
يوسي كوهين خطط لمشاريع اقتصادية أثناء منصبه الرسمي / ASH
26 مايو 2021

كشف موقع إلكتروني عبري الأربعاء عن مساعٍ كان يبذلها رئيس جهاز الموساد المنتهية ولايته يوسي كوهين للانضمام إلى صندوق استثماري من المقرر أن يعمل في دول الخليج العربي.

ونقل موقع "واللا" واسع الانتشار عن مصادر خاصة أن كوهين كان يجري مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين للانضمام إلى صندوق استثماري يشرف على إقامته ليعمل في دول الخليج.

ومن المقرر أن ينهي كوهين فترة ترؤُّسه جهاز الموساد الأسبوع القادم، لكن المحادثات مع منوشين جرت وفق مصادر إسرائيلية منذ عدّة أسابيع.

وهذا يعني أن كوهين كان يقود المباحثات حول الاستثمار في الوقت الذي كان يدير فيه مباحثات سرية مع دول خليجية مثل السعودية والإمارات التي من المتوقع أن يقام الصندوق الاستثماري فيها، حسب المصادر.

لكن مصدراً مقرباً من كوهين قال إن الأخير لم يتخذ بعدُ قراراً نهائياً بالانضمام.

الصندوق المذكور الذي يقيمه وزير الخزانة الأمريكي السابق من المقرر أن يجند ميزانيات من صناديق استثمارية عملاقة في السعودية وقطر والإمارات. وتشير مصادر إلى أن الإمارات تدرس فعلياً المساهمة في صندوق منوشين.

ومن المقرر أيضاً حسب الموقع أن ينضم إلى الصندوق ديفيد فريدمان، وهو السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب الذي لعب دوراً كبيراً في عملية التطبيع بين إسرائيل ودول في الخليج.

كذلك عمل كوهين ومنشين حسب مصادر إسرائيلية، بشكل حثيث مع زعماء في الإمارات والسعودية خلال في الفترة التي كانا يشغلان بها مناصبهما الرسمية، كما زارا تلك الدول مرات عدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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