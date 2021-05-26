حذف ديفيد غوفرين مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط تغريدة انتقد فيها رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، عقب توجيه الأخير تهنئة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بمناسبة "الانتصار في حرب غزة".

وكان العثماني رئيس الوزراء وأمين عام حزب العدالة والتنمية هنّأ إسماعيل هنية في رسالة بعثها بصفته الحزبية بالانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني، وجدد موقف حزبه المبدئي في دعم القضية الفلسطينية.

وقال العثماني في رسالته: "هي مناسبة لأجدد لكم موقفنا المبدئي الراسخ والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأننا سنظل دائماً في طليعة المدافعين عن القضية وداعماً ومسانداً للشعب الفلسطيني في سعيه لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما قال العثماني في تصريحات إن "الموقف الرسمي والشعبي الوطني من القضية الفلسطينية أظهر كذب وتشويش خصوم المغرب الذين يحاولون في كل المحطات الإساءة إليه وإلى رموزه ومؤسساته الدستورية وشعبه".

عقب ذلك نشر ديفيد غوفرين على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة شديدة اللهجة انتقد فيها العثماني بسبب دعمه الفصائل الفلسطينية.

وكتب غوفرين في التغريدة التي نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل حذفها: "أثارني تصريح رئيس الوزراء المغربي السيد العثماني الذي أيد وهنأ تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية المدعومة من إيران"، حسب تعبيره.

وتابع: "من يدعم حلفاء إيران يقوي نفوذها الإقليمي. أليس تعزيز إيران التي تزرع الدمار في دول عربية وتؤيد جبهة البوليساريو مناقضاً لمصلحة المغرب وللدول العربية المعتدلة؟".

يشار إلى أن غوفرين كان قد غادر المغرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، مبرراً خطوته تلك بأنه "يذهب إلى تل أبيب للاطمئنان على صحة والده الذي يرقد بالمستشفى".