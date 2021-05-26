سياسة
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أردوغان: 180 مُسيَّرة تركية تؤدي مهامها في 4 دول
أكد الرئيس التركي أن بلاده تهدف إلى جعل المقاتلات من دون طيار تحلق في سماء الوطن عام 2023، مشيراً إلى أنّ 180 طائرة مُسيَّرة محلية الصنع من طراز "بيرقدار" تؤدي مهامها حالياً في 4 دول بينها تركيا.
أردوغان: 180 مُسيَّرة تركية تؤدي مهامها في 4 دول
أردوغان: نهدف إلى جعل مقاتلاتنا من دون طيار تحلق في سماء الوطن عام 2023 / AA
26 مايو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 180 طائرة مُسيَّرة محلية الصنع من طراز "بيرقدار" تؤدي مهامها حالياً في 4 دول بينها تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وشدد أردوغان على أهمية تصدير الطائرات المُسيَّرة التركية عالية التقنية إلى بولندا، كونها الصفقة الأولى من نوعها التي تُبرمها أنقرة مع عضو في حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وقال إن "اتفاقية بيع المُسيَّرات التركية لبولندا تحمل أهمية كبيرة لأنها أول صفقة لبيع صناعات دفاعية بتكنولوجيا تركية متقدمة لدولة في الاتحاد الأوروبي والناتو".

وأضاف: "مع دخول مُسيَّرة أقنجي الخدمة قريباً ستشكل إضافة نوعية كبيرة أيضاً في هذا المجال".

وأوضح: "نهدف إلى جعل مقاتلاتنا من دون طيار تحلق في سماء الوطن عام 2023".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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