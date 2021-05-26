سياسة
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كي لا يخلف وعده لوالدته.. حبيب يرفض عرضاً بـ100 مليون دولار
رفض حبيب نور محمدوف، بطل UFC للفنون القتالية المختلطة المعتزل، عرضاً بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، قائلا: "أخبرت والدتي أنني متقاعد. سأوفي بوعدتي لأمي".
كي لا يخلف وعده لوالدته.. حبيب يرفض عرضاً بـ100 مليون دولار
حبيب نور محمدوف، بطل UFC للفنون القتالية المختلطة المعتزل / AA
26 مايو 2021

كشف الروسي علي عبد العزيز، مدير أعمال حبيب نور محمدوف، بطل UFC للفنون القتالية المختلطة المعتزل، أن الأخير تَلقَّى عرضاً بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، ورفضه.

وقال عبد العزيز إن نور محمدوف لا يزال متقاعداً، على الرغم من بعض العروض المربحة جداً التي جاءت في طريقه مؤخراً.

وفي حلقة حديثة من برنامج "Hotboxin" مع مايك تايسون، زعم عبد العزيز أن نور محمدوف، تلقى عرضاً من تسعة أرقام منذ تقاعده، لمحاربة الملاكم فلويد مايويذر، لكن حبيب رفض.

وأضاف عبد العزيز أن رئيسة UFC دانا وايت، تواصلت معه الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز: "قبل قرابة أسبوعين اتصلت بي دانا وايت. بطريقة ما، كنا ننتظر جورج. أنا أحب جورج، إنه صديقي. كنا ننتظره لمدة أربع أو خمس سنوات".

وتابع عبد العزيز: "لكن كما تعلم، عُرض على حبيب 100 مليون دولار بعد تقاعده لمحاربة فلويد مايويذر".

ورفض نور محمدوف قائلاً: "لا، أنا متقاعد. أخبرت والدتي أنني متقاعد. سأوفي بوعدي لأمي. إذا طلبت مني أمي القتال مرة أخرى فربما سأفعل، لكنها طلبت مني الآن أن لا أقاتل".

يُذكر أن حبيب نور محمدوف (32 عاماً) أعلن اعتزله بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلاً لمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققاً انتصاره التاسع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية، بلا هزيمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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