كشف مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا أنهم تلقوا عروضاً غامضة من شركات مخفية بغرض تشويه شركة فايزر/بايونتك الشركة المنتجة للقاح كورونا.

وقال أحد هؤلاء المؤثرين إنه تلقى اقتراح شراكة من عميل يريد أن يظل مخفياً من أجل إثبات عدم فاعلية لقاح فايزر في فيديو مصور.

وأشار إلى أن الميزانية المعروضة عليه هائلة مؤكداً أن المسألة تتعدى الأخلاق.

وأفاد أحد أهم المؤثرين أنه من الواجب التوضيح لمستخدمي المنصات المعروفة مثل تيك توك ويوتيوب بأن أي متحدث عن هذا الموضوع سيكون في إطار نزاع تجاري غير أخلاقي.

وأكد أن أي شراكة جيدة يجب أن تكون مع مؤسسات تقدم منفعة للناس، مضيفاً "لست مضطراً للعمل من أجل أشياء مشبوهة من هذا القبيل".