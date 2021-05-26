سياسة
2 دقيقة قراءة
بمبالغ هائلة.. ما قصة العروض التي تلقاها مؤثرون في فرنسا لتشويه لقاح فايزر؟
أعلن أحد أهم المؤثرين في فرنسا أنه تلقى اقتراح شراكة من عميل يريد أن يظل مخفياً من أجل إثبات عدم فاعلية لقاح فايزر في فيديو مصور، مؤكداً أن المبلغ المعروض هائل.
بمبالغ هائلة.. ما قصة العروض التي تلقاها مؤثرون في فرنسا لتشويه لقاح فايزر؟
مؤثرون في فرنسا يكشفون تلقيهم عروضاً مشبوهة لتشويه لقاح فايزر  / AP
26 مايو 2021

كشف مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا أنهم تلقوا عروضاً غامضة من شركات مخفية بغرض تشويه شركة فايزر/بايونتك الشركة المنتجة للقاح كورونا.

وقال أحد هؤلاء المؤثرين إنه تلقى اقتراح شراكة من عميل يريد أن يظل مخفياً من أجل إثبات عدم فاعلية لقاح فايزر في فيديو مصور.

وأشار إلى أن الميزانية المعروضة عليه هائلة مؤكداً أن المسألة تتعدى الأخلاق.

وأفاد أحد أهم المؤثرين أنه من الواجب التوضيح لمستخدمي المنصات المعروفة مثل تيك توك ويوتيوب بأن أي متحدث عن هذا الموضوع سيكون في إطار نزاع تجاري غير أخلاقي.

وأكد أن أي شراكة جيدة يجب أن تكون مع مؤسسات تقدم منفعة للناس، مضيفاً "لست مضطراً للعمل من أجل أشياء مشبوهة من هذا القبيل".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us