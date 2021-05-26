سياسة
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بالصور | قوات من الحشد الشعبي تحاصر منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
كشف مصدر عسكري عراقي أن قوات من "الحشد الشعبي" حاصرت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومواقع أخرى وسط العاصمة بغداد على خلفية اعتقال قيادي في الحشد بتهمة الإرهاب.
بالصور | قوات من الحشد الشعبي تحاصر منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
قوات من الحشد الشعبي تحاصر منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي / AA
26 مايو 2021

أفاد مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، بأن قوات من "الحشد الشعبي" حاصرت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومواقع أخرى وسط العاصمة بغداد على خلفية اعتقال قيادي في الحشد بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر، وهو ضابط في الجيش ببغداد برتبة ملازم، للأناضول، إن "العشرات من مقاتلي الحشد انتشروا في المنطقة الخضراء وسط بغداد وحاصروا عدة أماكن بينها منزل الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القوات المذكورة حاصرت أيضاً منزل وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، وهو قائد القوة الخاصة التي اعتقلت القيادي في الحشد قاسم مصلح.

وأشار إلى أن قوات الحشد تطالب بتسليم مصلح، ومحاسبة الفريق أبو رغيف.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان، إن قوات أمنية اعتقلت القيادي في الحشد قاسم مصلح بتهمة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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