أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن اجتماعه المرتقب مع نظيره الأمريكي جو بايدن، سيدشن حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مسؤولين كبار من شركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس التركي في هذا الصدد: "واثق بأن اجتماعنا مع السيد بايدن على هامش قمة الناتو سوف يبشر بحقبة جديدة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى نهج مبني على الإخلاص والاحترام ويقوم على المصالح والقيم المشتركة لتحقيق الحجم المستهدف للتجارة مع الولايات المتحدة البالغ 100 مليار دولار".

وعبر الرئيس التركي عن أمله في أن لا تؤثر الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد أردوغان أنه سيعمل على تبسيط نظام الحوافز في تركيا لتسهيل استفادة المستثمرين منه بشكل أكبر، مضيفاً: "سنعلن لشعبنا وللمستثمرين الدوليين قريباً عن وثيقة استراتيجية للاستثمار الدولي المباشر في تركيا".

وقال الرئيس التركي إنه يتوقع طفرة بنمو اقتصاد تركيا لعام 2021 بشكل يتجاوز التقديرات كافة، مشيراً إلى أن تركيا تحقق تقدماً مهماً على مستوى النمو في الاقتصاد العالمي.

وكشف أردوعان أن تركيا تحتاج إلى زيادة الاستثمار فيها للتخلص من الكساد الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا.

في السياق، قال إن بلاده تهدف إلى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في عمومها عبر إجراء حملة تطعيم مكثفة خلال شهر يونيو/حزيران.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا حققت ثاني أكبر نمو اقتصادي بعد الصين بمعدل 1.8% بين دول مجموعة العشرين.

وأفاد أن صادرات تركيا بلغت 4 مليارات و272 مليون دولار خلال أول أربعة أشهر من 2021 بزيادة 45%، مشدداً على أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الاستثمار بتركيا.

وأكد أردوغان أنه واثق بتحويل تركيا التي تقع في قلب القارات الثلاث إلى قاعدة تكنولوجية وإنتاجية عالمية.